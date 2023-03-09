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НовостиПроисшествия9 марта 2023 9:07

МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре и тумане с видимостью до 500 метров

В республике ожидаются порывы до 20 м/с
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии с 9 на 10 марта ожидается сильный юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами на автодорогах появится туман с видимостью до 500 и менее метров

В Башкирии с 9 на 10 марта ожидается сильный юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами на автодорогах появится туман с видимостью до 500 и менее метров

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии с 9 на 10 марта ожидается сильный юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами на автодорогах появится туман с видимостью до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в регионе ожидается облачная погода. Небольшой мокрый снег с дождем в отдельных районах может усилиться до умеренного с отложением на проводах и деревьях. По югу обойдется без существенных осадков.

Ночью столбики термометров покажут 0, -5°. Днем солнце прогреет воздух до 0, +5°.

Напомним, сегодня днем на двух дорогах в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков. Причина – сильный мокрый снег.