В Башкирии из-за мокрого снега ограничили движение на двух автодорогах

9 марта в Башкирии из-за сильного мокрого снега ограничили движение автобусов и грузовиков на двух дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 9 марта, в Башкирии из-за сильного мокрого снега ограничили движение автобусов и грузовиков на двух дорогах. Об этом предупредил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

С 12:00 до 17:00 ограничение введено на участках дорог:

– Янаул-Верхние Татышлы (с 0 по 55 километр);

– Бирск-Тастуба-Сатка (54 по 148 километр).

По словам главного гаишника республики, время действия ограничений может быть изменено.

Севастьянов рекомендовал водителям воздержать от поездок на личном транспорте и посоветовал воспользоваться общественным. Также он призвал не превышать скорость, увеличивать дистанцию и не забывать пристегиваться. Пешеходам Севастьянов посоветовал переходить дорогу только в положенных местах и перед этим убедиться в своей безопасности. Личный состав дорожной полиции ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения.