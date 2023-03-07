В Башкирии простились с погибшим в СВО командиром танкового взвода Данилом Даутовым

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

Сегодня, 7 марта, в Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной старшим лейтенантом, командиром танкового взвода Данилом Даутовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.

Данил Юмадилович родился 10 февраля 1977 года в деревне Габдиново Абзелиловского района. Позже он вместе с семьей переехал в Белорецк, где окончил школу-интернат. Затем Даутов отучился в Башкирском государственном университете на специальности «Юриспруденция». В 1999 году занял на пост старшего следователя в Белорецкой прокуратуре.

В 2021 году военнослужащий переехал на постоянное место жительство в Московскую область. А в августе прошлого года заключил контракт с российским Министерством обороны.

– Принципиальный, последовательный, эрудированный, добросовестный, – так характеризовало Данила Юмадиловича командование. Искренние соболезнования семье и близким, – написал в своей публикации глава администрации Белорецкого района.