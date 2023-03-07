В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Александром Галиуллиным

фото: vk.com // Ермекеевский район Республики Башкортостан

В Ермекеевского района Башкирии простились с 24-летним младшим сержантом Александром Галиуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Траурная церемония прошла в селе Старошахово 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Галиуллин родился 5 января 1999 года в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. Окончил школу-интернат в Белебее и учился в Октбярьском нефтяном колледже. В 2017 году его призвали на срочную службу, которую он проходил в городе Алейске Алтайского края. Затем военнослужащего направили в зону СВО. Там он был тяжело ранен и долгое время лежал в госпитале имени Бурденко Московской области.

Александр Галиуллин посмертно был награжден медалью «За отвагу» и орденом генерала Шаймуратова за самоотверженность и мужество при исполнении воинского долга.

Напомним, 5 марта в Уфе простились в погибшим в СВО инженером Башоперы Дмитрием Алешиным