Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 11:56

В Уфе простились в погибшим в СВО на Украине инженером Башоперы Дмитрием Алешиным

Траурная церемония состоялась в театре «Нур»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Октябрьский район Уфы

фото: vk.com // Октябрьский район Уфы

Сегодня, 5 марта, в Уфе простились с инженером Башкирского государственного театра оперы и балета Дмитрием Алешиным, которых погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Траурная церемония состоялась в театре «Нур». Соболезнования родным и близким покойного выразили вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров и министр культуры республики Амина Шафикова. Об этом сообщила администрация Октябрьского района.

Алешин учился в уфимской школе №97, затем поступил в Уфимский политехнический техникум. После его окончания его призвали на военную службу. После демобилизации мужчина устроился инженером в Башкирском государственном театре оперы и балета. За храбрость и отвагу его удостоили орденом Мужества.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 марта, стало известно, что в СВО погиб 21-летний Герман Карпов из Альшеевского района Башкирии