После 8 марта в Башкирии наступит плюсовая температура воздуха Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После 8 марта в Башкирии наступит плюсовая температура воздуха. Соответствующий прогноз опубликовал региональный Гидрометцентр.

9-го числа в республике пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах появится гололед. Ветер будет южный и умеренный. Ночью столбики термометров покажут -2,-7°, а днем солнце прогреет воздух до -2, +3°.

Напомним, ранее стало известно, какая погода в Башкирии будет в Международный женский день 8 марта. В республике ожидаются сильные перепады температуры.