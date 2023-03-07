8 марта в Башкирии ожидаются перепады температуры с -18 до 0 градусов

8 марта в Международный женский день в Башкирии ожидаются перепады температуры с -18 до 0 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 8 марта, в Международный женский день в Башкирии ожидаются перепады температуры с -18 до 0 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью местами по республике пройдет небольшой снег, днем он станет мокрым. Ветер будет западным с переходом на южный, днем возможны порывы до сильного.

В темное время суток температура воздуха понизится до -8,-13° (при прояснениях до -18°). После восхода солнца столбики термометров покажут 0,-5°.

Сегодня, 7 марта, местами в Башкирии прогнозируется небольшой снег, по юго-востоку до умеренного. Днем температура воздуха составит -1,-6°.