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НовостиОбщество7 марта 2023 5:52

А говорят, что врачи – не боги! Малышка из Башкирии вернулась домой после спасительной операции в Москве

Теперь маленькой Арине предстоит восстановление под наблюдением врачей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото предоставлено родственниками Арины Драгиной

Фото предоставлено родственниками Арины Драгиной

Радостные новости пришли от родных полугодовалой Арины Драгиной из деревни Кекен-Васильевка Миякинского района. 3 марта Арина вместе с мамой прилетела домой из московского Центра трансплантологии им. Шумакова, где ей провели пересадку печени. Напомним, девочка родилась с редкой патологией органа, из-за чего у нее развился цирроз и желтуха. В Уфе врачи давали пару шансов из ста, что Арина выживет. Но произошло настоящее чудо: малышка пришла в себя, после чего ее отправили в Москву на пересадку органа. Донором выступила мама Арины.

К счастью, операция прошла успешно, и девочка очень быстро начала восстанавливаться. Сейчас Арина с мамой приехала домой, где ее очень ждут старшие братья и сестры. Но впереди еще предстоит долгий путь борьбы за здоровье.

- Арина прилетела с мамой и папой домой, все хорошо у них. Говорят врачи - не боги, но в данной истории московские специалисты оказались профессионалами своего дела. Их призвание - спасать жизни маленьких ангелочков, - рассказывает тетя Арины Наталья. – В Москве на ними закреплен куратор, который строго будет отслеживать все назначение и лечение здесь в Башкирии.