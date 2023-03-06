Хабиров вручит 50 тыс. рублей 17 многодетным матерям из Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении медалью «Материнская слава» 17 матерей, которые воспитывают пяти и более детей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Женщины, кроме медали, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Денежное вознаграждение выделяется из республиканского бюджета.

К награде были представлены многодетные матери из Сибая, а также из Баймакского, Бакалинского, Белокатайского, Бижбулякского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Кушнаренковского, Миякинского, Нуримановского, Хайбуллинского районов.

Напомним, ранее размер для женщин, награжденных медалью «Материнская слава», единовременной выплаты составлял 17,2 тысячи рублей.