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Общество8 июня 2022 14:45

Награжденным медалью «Материнская слава» в Башкирии размер выплаты увеличили до 50 тыс. рублей

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», увеличили размер единовременной выплаты с 17,2 тыс. до 50 тыс. рублей

В Башкирии женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», увеличили размер единовременной выплаты с 17,2 тыс. до 50 тыс. рублей

В Башкирии женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», увеличили размер единовременной выплаты с 17,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Соответствующий указ 6 июня подписал глава республики Радий Хабиров.

В документе указано, что обновленную сумму премии смогут получить жительницы, отмеченные почетным знаком с 1 января 2022 года.

Медали «Материнская слава» удостаиваются женщины, которые воспитывают пять и более детей. Денежное вознаграждение выделяется из республиканского бюджета. В марте текущего года награду получили 20 матерей, воспитывающих 102 детей.