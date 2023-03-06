Суд приговорил к 11 годам колонии замначальника полиции Башкирии Андрея Москвитина

фото: СК по Забайкальскому краю

Суд в Чите приговорил к 11 годам колонии строгого режима заместителя начальника башкирской полиции полиции по оперативной работе Андрея Москвитина по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых был бывший начальник полиции Забайкальского края Михаил Поливин. Его за посредничество во взяточничестве оштрафовали на 2 млн рублей. Об этом 6 марта сообщил Следственный комитет региона.

Как установил суд, в 2013 году Москвитин, будучи начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по Забайкальскому краю, при посредничестве Поливина, занимавшего на тот момент должность зама начальника полиции региона, получил в качестве взятки от крупного предпринимателя квартиру стоимостью около 2,1 млн рублей в центре Читы. Взамен высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов обещал обеспечить бизнесмену общее покровительство.

– В ходе предварительного следствия и в суде оба подсудимых категорически отрицали свою причастность к инкрминируемым им преступлениям, – передали в СК Забакальского края.

Помимо продолжительного срока в тюрьме, Москвитина также лишили звания полковника полиции.

Напомним, ФСБ задержала Москвитина в июле прошлого года. Он был замом начальника полиции по оперативной работе МВД Башкирии с конца 2019 года.