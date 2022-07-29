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Общество29 июля 2022 12:41

ФСБ задержала замначальника полиции Башкирии Андрея Москвитина

Высокопоставленный полицейский работает в республике с 2019 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Сегодня, 29 июля, сотрудники ФСБ Забайкальского края задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД Башкирии Андрея Москвитина. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– Все имеющиеся сведения МВД по Республике Башкортостан в установленном порядке переданы в Главное управление собственной безопасности МВД России, – передали в МВД РБ.

Ранее о задержании высокопоставленного полицейского сообщила ФСБ Забайкалья. Против него возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Ранее Москвитин занимал должность зама начальника уголовного розыска МВД по Забайкальскому краю. В конце 2019 году он перевелся в Башкирию. За два года до этого министром внутренних дел республики стал Роман Деев, который с 2012 по 2017 год возглавлял МВД Забайкалья.