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НовостиПроисшествия6 марта 2023 6:29

В Уфе припаркованная Daewoo Nexia без водителя сбила пенсионерку

Пожилая женщина получила ушибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе припаркованная легковушка без водителя сбила пенсионерку. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло в минувшую субботу, 4 марта, около шести часов вечера во дворе дома №91 по улице Кирова. Там 33-летний водитель припарковал свою Daewoo Nexia и не поставил ее на ручник. В какой-то момент машина начала движение и совершила наезд на 83-летнюю женщину.

Пострадавшая с ушибами обратилась за медицинской помощью. После ее оказания ее отпустили домой.

По факту случившегося проводится административное расследование.

Напомним, утром 6 марта под Уфой произошло смертельное ДТП: водитель врезался в стоящую у края дороги фуру.