Под Уфой водитель Hyundai Solaris врезался в стоящую у края дороги фуру и погиб

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 6 марта, под Уфой водитель легковушки погиб при столкновении со стоящей у края дороги фурой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Смертельное ДТП произошло на 1 478-м километре трассы М-5 «Урал» (Южный обход Уфы, между деревнями Самохваловка и Жилино). Там Hyundai Solaris врезался в стоящую у края проезжей части фуру. Водитель иномарки от полученных травм скончался до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие службы. Они уточняют подробности инцидента.