6 марта в Башкирии ожидается метель с усилением ветра до 23 метров в секунду

фото: Мурлин Александр

Сегодня, 6 марта, местами по Башкирии ожидается метель с усилением южного ветра ветра до 19-23 метров в секунду, а также отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом со ссылкой на местный Гидрометцентр сообщило МЧС республики.

Согласно прогнозам синоптиков, днем в регионе пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха тем временем поднимется до 0, -5°.

Напомним, из-за плохой погоды в Башкирии утром 6 марта было ограничено движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк.