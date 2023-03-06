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НовостиОбщество6 марта 2023 3:22

В Башкирии из-за плохой погоды ограничили движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Мера будет действовать до 12:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром 6 марта из-за снегопада в Башкирии ограничили движение для автобусов и грузовиков по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Утром 6 марта из-за снегопада в Башкирии ограничили движение для автобусов и грузовиков по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Фото: Александр ГЛУЗ

Утром 6 марта из-за снегопада в Башкирии ограничили движение для автобусов и грузовиков по трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Речь идет об участке с 67 по 204 километр (село Архангельское – Белорецк). Мера будет действовать до 12:00. Об этом предупредил региональный Минтранс.

– Время ограничения может быть изменено. Уважаемые водители! Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий, – передали в ведомстве.

Напомним, вечером 5 марта такие же ограничения вводилось на отрезках трасс М-5 «Урал» и Р-240. Сейчас на автодорогах уже восстановлено движение.