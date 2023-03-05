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НовостиОбщество5 марта 2023 16:39

На трассах Р-240 и М-5 «Урал» в Башкирии ограничили движение из-за метели

Мера продлится до утра 6 марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
5 марта в 21:10 из-за мокрого снега, метели и ухудшения видимости на участках двух трасс в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков

5 марта в 21:10 из-за мокрого снега, метели и ухудшения видимости на участках двух трасс в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 5 марта, в 21:10 из-за мокрого снега, метели и ухудшения видимости на участках двух трасс в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков. Мера введена на автодороге Р-240 Уфа-Оренбург со 112 по 220 километр (город Стерлитамак-село Ира) и М-5 «Урал» со 1194 по 1375 км (между селами Северное в Оренбургской области и Богады). Об этом сообщил региональный Минтранс.

– Просим водителей отнестись с пониманием и не выезжать на эти трассы до наступления благоприятных погодных условий, – передали в ведомстве.

Начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов добавил, что ограничение планируется снять в шесть часов утра 6 марта.

Напомним, сегодня днем до утра 6 марта полностью закрыли движение по дороге между Белебеем и Ермолкино. Причина та же – неблагоприятная погода.