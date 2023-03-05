На трассах Р-240 и М-5 «Урал» в Башкирии ограничили движение из-за метели

5 марта в 21:10 из-за мокрого снега, метели и ухудшения видимости на участках двух трасс в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 5 марта, в 21:10 из-за мокрого снега, метели и ухудшения видимости на участках двух трасс в Башкирии ограничили движение автобусов и грузовиков. Мера введена на автодороге Р-240 Уфа-Оренбург со 112 по 220 километр (город Стерлитамак-село Ира) и М-5 «Урал» со 1194 по 1375 км (между селами Северное в Оренбургской области и Богады). Об этом сообщил региональный Минтранс.

– Просим водителей отнестись с пониманием и не выезжать на эти трассы до наступления благоприятных погодных условий, – передали в ведомстве.

Начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов добавил, что ограничение планируется снять в шесть часов утра 6 марта.

Напомним, сегодня днем до утра 6 марта полностью закрыли движение по дороге между Белебеем и Ермолкино. Причина та же – неблагоприятная погода.