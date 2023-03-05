В Башкирии из-за метели и ледяного дождя закрыли дорогу

фото: МЧС РБ

Сегодня, 5 марта, в 17:30 в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий для всех видов транспорта закрыли дорогу Белебей – Ермолкино (0-13,9 км). Там сейчас ухудшилась видимость и образовались заносы на фоне снега, метели и ледяного дождя. Ограничение будет действовать до 9:00 6 марта. Об этом предупредили в региональных МЧС и Минтрансе.

– Время ограничения может быть изменено. Уважаемые водители! Настоятельно рекомендуем не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий, – передали в дорожном ведомстве.

Минтранс также опубликовал схему с альтернативными путями объезда закрытой дороги. Они отмечены зеленым и серым цветами.

Напомним, сегодня начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов призвал водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.