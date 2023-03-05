Начальник ГИБДД Башкирии посоветовал водителям не выезжать за пределы городов и сел

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

Сегодня, 5 марта, начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов посоветовал водителям не выезжать за пределы городов и сел из-за непогоды. В республике продолжает идти сильный снегопад, который в отдельных районах сопровождается метелью, на дорогах возникают снежные заносы и гололедица. Об этом главный гаишник региона сообщил в своем теелграм-канале.

– Если вы уже в пути, будьте внимательными, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, – написал Севастьянов. –Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. Они ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

При возникновении внештатных ситуация он рекомендовал водителям звонить в дежурные части ДПС по телефонам 235-84-02 или 233-27-31.