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НовостиОбщество3 марта 2023 17:52

В ходе СВО на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Башкирии

Его похоронят в Альшеевском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Альшеевский район Республики Башкортостан

фото: vk.com // Альшеевский район Республики Башкортостан

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Альшеевского района Башкирии. Его похоронят в деревне Байдаковка. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба муниципалитета.

– Выражаем глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина, – передали районные власти. – Дату и время проведения [траурного] митинга сообщим дополнительно.

Напомним, в среду, 1 марта, в Башкирии простились с двумя погибшими в СВО военнослужащими: Валерием Антоновым и Святославом Погонялкиным. Они были посмертно награждены Орденом Мужества.