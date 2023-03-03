В ходе СВО на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Башкирии

фото: vk.com // Альшеевский район Республики Башкортостан

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 21-летний Герман Карпов из Альшеевского района Башкирии. Его похоронят в деревне Байдаковка. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба муниципалитета.

– Выражаем глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего воина, – передали районные власти. – Дату и время проведения [траурного] митинга сообщим дополнительно.

Напомним, в среду, 1 марта, в Башкирии простились с двумя погибшими в СВО военнослужащими: Валерием Антоновым и Святославом Погонялкиным. Они были посмертно награждены Орденом Мужества.