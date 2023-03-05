СК Башкирии озвучил подробности пожара в бане, где погибли два человека

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности пожара в бане в селе Осоргино Уфимского района, где ночью 5 марта погибли два человека. Ведомство проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Как передали в СК, пожар произошел в бане, второй этаже которой был оборудован под проживание. В момент возгорания в здании находились четверо мужчин, спастись удалось только двоим. Двое погибших мужчин 38 и 39 лет приходились друг другу братьями. Они находились на втором этаже.

Следователи назначили экспертные исследования и опрашивают очевидцев пожара, чтобы установить все его обстоятельства.