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НовостиПроисшествия5 марта 2023 11:46

СК Башкирии озвучил подробности пожара в бане, где погибли два человека

Покойные приходились друг другу братьями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности пожара в бане в селе Осоргино Уфимского района, где ночью 5 марта погибли два человека. Ведомство проводит доследственную проверку по факту инцидента.

Как передали в СК, пожар произошел в бане, второй этаже которой был оборудован под проживание. В момент возгорания в здании находились четверо мужчин, спастись удалось только двоим. Двое погибших мужчин 38 и 39 лет приходились друг другу братьями. Они находились на втором этаже.

Следователи назначили экспертные исследования и опрашивают очевидцев пожара, чтобы установить все его обстоятельства.