МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном мокром снеге и ветре до 17 метров в секунду

6 марта в отдельных районах Башкирии ночью ожидается сильный мокрый снег с отложением на проводах и деревьях, а южный ветер усилится до 17 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 6 марта, в отдельных районах Башкирии ночью ожидается сильный мокрый снег с отложением на проводах и деревьях, а южный ветер усилится до 17 метров в секунду. Из-за осадков видимость ухудшится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в республике прогнозируется облачная погода. На дорогах возникнут снежные заносы и накат. Температур воздуха ночью составит -3,-8°. Днем столбики термометров покажут 0,-5°.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что погода в марте в Башкирии будет теплее обычного.