Средняя температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы

Среднемесячная температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы на один градус – около -6° Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среднемесячная температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы на один градус – около -6°. Количество осадков предполагается на уровне средних многолетних значений, 20-40 миллиметров. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра, 2 марта, в республике выпадет небольшой снег, местами осадки будут умеренными, в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер будет дуть с западных направлений и может усиливаться до с восьми до 18 метров в секунду. Температура ночью понизится до -10,-15°. Днем солнце прогреет воздух -5,-10°.