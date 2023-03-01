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НовостиОбщество1 марта 2023 12:29

Средняя температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы

Свой прогноз на первый месяц весны дали синоптики регионального Гидрометцентра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Среднемесячная температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы на один градус – около -6°

Среднемесячная температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы на один градус – около -6°

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среднемесячная температура воздуха в марте в Башкирии ожидается выше нормы на один градус – около -6°. Количество осадков предполагается на уровне средних многолетних значений, 20-40 миллиметров. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра, 2 марта, в республике выпадет небольшой снег, местами осадки будут умеренными, в отдельных районах прогнозируется метель. Ветер будет дуть с западных направлений и может усиливаться до с восьми до 18 метров в секунду. Температура ночью понизится до -10,-15°. Днем солнце прогреет воздух -5,-10°.