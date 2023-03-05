В Уфе началось строительство детсада на 240 мест

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе на улице Онежской началось строительство детского сада на 240 мест. Площадку учреждения, которое возводится в рамках нацпроекта «Демография» в субботу, 4 марта, посетил мэр Ратмир Мавлиев. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

– В настоящее время подрядная организация ведет земляные работы, завозит ж/б элементы фундамента, – написал чиновник.

Он добавил, что строительство детсада по графику должно завершиться в текущем году.

Ранее сити-менеджер рассказал о ходе работ на «Южных воротах» башкирской столицы.