Мэр Уфы Ратмир Мавлиев: строительство «Южных ворот» идет по графику

кадр видео: vk.com // Ратмир Мавлиев

Строительство «Южных ворот» Уфы идет по графику. Об этом в своих соцсетях 2 марта сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

По словам чиновника, сегодня строители начали монтировать балки путепровода, который соединит улицы Армавирскую и Пугачева. Всего балок будет 80, пока установлены только две.

– До этого этапа работ на новом путепроводе подрядчики устроили 102 буронабивные сваи из 108. Уже на следующей неделе данная часть строительства будет завершена, – рассказал сити-менеджер.

Он отметил, что там же параллельно строится ливневая канализация и переустраиваются сети водоснабжения.

Напомним, проект «Южные ворота» предусматривает реконструкцию улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на их пересечении.