Глава Башкирии Радий Хабиров поделился личной фотографией

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 4 марта поделился личной фотографией с Жасмин – собакой, которую ему подарила семья погибшего в специальной военной операции десантника Максима Страупе.

– Ласковая умная собачка. Как-то я говорил, как она оказалась в нашей семье. И это тоже наши домочадцы, – поделился руководитель региона.

Хабиров в своей публикации также написал, что в этом «непростом (порой пугающем и враждебном) окружающем нас мире» «островками добра и счастья являются наши семьи, друзья, республика и «великая Россия».