Родные погибшего в СВО десантника Максима Страупе подарили Радию Хабирову щенка бульдога

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал о необычном подарке, который преподнесла ему семья погибшего в СВО десантника Максима Страупе. Этим подарком оказался щенок бульдога с «романтическим» именем – Жасмин.

- Щенка мне подарила мама Максима Наталья Петровна. Это уже третий четвероногий друг в моей семье. Будем любить и заботиться, - пообещал глава республики.

Фото: vk.com/radiyhabirov

Также Хабиров напомнил, что Максим Страупе погиб в бою, спасая своих товарищей. За мужество и самоотверженность героя наградили орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и Суворова. У погибшего остались мать, супруга и двое маленьких детей.

- Максима и многих наших парней мы уже не вернем. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставим на ноги все вместе. Вечная память павшим в боях за Родину! – подчеркнул Радий Хабиров.