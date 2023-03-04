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НовостиПроисшествия4 марта 2023 16:46

После столкновения двух машин в Уфе одна из них наехала на 11-летнего ребенка

Мальчик в момент случившегося переходил дорогу
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы сообщили об аварии, которая произошла 3 марта. В результате аварии пострадал 11-летний мальчик. В ведомстве уточнили, что ребенка сбили после столкновения между двумя автомобилями.

Предварительно известно, что ДТП зарегистрировано около Аксанова, 46. 49-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» по пути в сторону Коммунистической улицы столкнулся с машиной Datsun mi-DO, которая стояла на светофоре.

После столкновения иномарка наехала на мальчика, который переходил проезжую часть. Ребенок получил ушибы и был отпущен после оказания помощи.