Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 3:38

В Башкирии простились с 30-летним погибшим в СВО Валерием Антоновым

Его посмертно наградили Орденом Мужества
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/vildansitdikov

Фото: vk.com/vildansitdikov

Вчера, 1 марта, в Нуримановском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Валерием Антоновым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Вилдан Ситдиков.

Мужчина родился 6 января 1993 года в деревне Первомайск. В 2010-ом он закончил школу, а спустя год его призвали на срочную службу. В сентябре минувшего года Валерий Николаевич вновь пополнил ряды российских Вооруженных сил. Военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества.

– Друзья, одноклассники и близкие Валерия вспоминают его как доброго, отзывчивого парня. Валерий останется в памяти жителей Нуримановского района, Республики Башкортостан и всей страны. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, – написал в своей публикации Ситдиков.