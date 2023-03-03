В Башкирии вынесли приговор виновным в гибели отравившихся газом влюбленных подростков

Погибшая пара // фото: соцсети

В башкирском городе Бирске суд вынес приговор двум руководителям коммерческих компаний, по вине которых на съемной квартире от отравления газом погибли двое влюбленных подростков 19 и 15 лет. Об этом 3 марта сообщила региональная прокуратура.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. На съемной квартире в доме по улице Интернациональной были обнаружены тела двоих молодых людей: 18-летнего студента и его 14-летней девушки, которая находилась без сознания. Вторая впала в кому и спустя сутки скончалась в больнице. Впоследствии выяснилось, что причиной их смерти стало отравление угарным газом: в дымоходе и вентиляции квартиры не было тяги.

На скамье подсудимых оказались управленцы двух компаний: филиала «Башкирского специализированное ремонтно-строительного управления противопожарных работ» и «Газавтоматики». Против них было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, приведшем к гибели двух и более лиц.

Как рассказали в прокуратуре, глава ремонтно-строительного управления не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего их ввели в эксплуатацию с нарушениями, допущенными еще на этапе строительства многоквартирного дома. Он же и руководитель «Газавтоматики» не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования.

Ни один из подсудимых не признал свою вину. Обоих приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В деле мог быть еще один фигурант – директор «Управляющей компании Жилищный фонд». Он, по версии следствия, не проконтролировал состояние дымоходов и вентиляции, а также работы по их очистке и ремонту. Разбирательство против него было прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.