С 3 по 10 марта в Уфе из-за расчистки дорог от снега будут перекрывать восемь улиц

фото: ufacity.info

С 3 по 10 марта в Уфе из-за чистки дорог от снега будут перекрывать участки восьми улиц. Об этом предупредила городская администрация.

Ограничения будут введены на:

– улице Авроры (между пересечениями с Батырской и Обской) и Батырской (между Авроры и санаторием «Радуга) – с 21:00 3 марта до 7:00 4 марта;

– бульваре Хадии Давлетшиной (между Заводской и Дмитриева) – с 21:00 4 марта до 7:00 5 марта;

– бульваре Баландина (между Ферина и Лесунова) – с 21:00 5 марта до 7:00 6 марта;

– улице Горького (между Комарова и Мира) – с 21:00 6 марта до 7:00 7 март;

– Лесном проезде (между Молодежным бульваром и Музеем леса) – с 21:00 7 марта до 7:00 8 марта;

– улице Ковшовой (между Гагарина и Набережной реки Уфы) – с 21:00 8 марта до 7:00 9 марта;

– улице Чернышевского (между Зенцова и Гафури) – с 21:00 9 марта до 7:00 10 марта.

В мэрии передали, что работа коммунальных служб будет акцентирована на расчистке обочин, парковочных карманов и прилегающих к остановкам территорий. Водителей попросили не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время.