Не опять, а снова! Мэр Уфы из-за плохой уборки снега предложил городским чиновникам самим взяться за лопаты

Ранее чиновники уфимской мэрии прошлись по нескольким улицам города и увидели как плохо чистят снег. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В последний день зимы, 28 февраля, мэр Уфы Ратмир Мавлиев провел оперативное совещание с чиновниками городской администрации. Сити-менеджер резко раскритиковал своих подчиненных за плохую уборку снега. Точно так же делали все его предшественники.

Накануне на башкирскую столицу обрушился сильный снегопад и городские улицы буквально утонули в сугробах. По данным метеорологов, с 23 по 26 февраля снежный в Уфе выпало 38 сантиметров снега.

Как заявил на оперативном совещании в мэрии начальник городского УЖХ Рустем Хамитов, на уборку снега в Уфе выехали более 500 единиц снегоуборочной техники и более 550 дорожных рабочих. Работали в «усиленном режиме» и круглосуточно.

- Наибольшее внимание уделяется очистке дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта, - подчеркнул чиновник.

В ответ на этот доклад мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что «услышал позицию» чиновника. Он подчеркнул, что попросил начальника Центра общественной безопасности (ЦОБ) Александра Овчинникова подготовить дополнительный доклад по уборке снега.

- Результаты проверки показывают, что несмотря на принимаемые меры, состояние дорог, внутри квартальных проездов, тротуаров и дворовых территорий не отвечает требованиям благоустройства. Главами районных администраций, службами жилищного и коммунального хозяйства необходимые меры по качественной уборке города - не принимаются, - подчеркнул Овчинников.

В своем докладе руководитель ЦОБ фактически опроверг слова предыдущего докладчика о том, что в городе налажена уборка снега. Особенно Александр Овчинников отметил состояние пешеходных тротуаров, заявив, что у него сложилось впечатление, что «в городе тротуары отсутствуют». Завершил свой доклад он словами о причинах плохой уборки снега. А именно, «пассивная позиция глав районных администраций».

После этого мэр Уфы обрушился с резкой критикой на своих подчиненных. Под раздачу попали, в том числе, руководители муниципальной управляющей компании.

- Если у вас времени не хватает, значит вы сами берите в руки лопату в руки и выходите, организовывайте эту работу. Вы просто не забывайте, за что отвечаете. Вы отвечаете за жизни и судьбы людей, за их комфортное и безопасное проживание. Кадровое решение одно я уже принял. Там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь, - подытожил Ратмир Мавлиев.

Проще говоря, сити-менеджер пригрозил чиновникам увольнениями из-за очередного провала с уборкой снега.