Суд в Башкирии избрал меру пресечения студенту, который зарезал бывшую и ее нового парня

Слева - погибшая девушка, справа - обвиняемый в ее убийстве // фото: соцсети

Суд в Башкирии избрал меру пресечения 22-летнему студенту, который зарезал бывшую девушку и ее нового парня, а затем устроил ДТП, в котором погиб еще один человек. Обвиняемый в двойном убийстве проведет под стражей как минимум два ближайших месяца – до 25 апреля. Об этом 27 февраля сообщила региональная прокуратура.

– В настоящее время обвиняемый находится в лечебном учреждении ввиду полученных травм вследствие ДТП, произошедшего после совершения преступления, – передали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 февраля. В селе Киргиз-Мияки обвиняемый выследил на улице 16-летнюю бывшую девушку, которая гуляла с новым 20-летним ухажером, и убил обоих ножом. После этого молодой человек сел за руль автомобиля и отправился в Уфу. По дороге его пытались поймать уже получившие ориентировку сотрудники полиции. В какой-то момент фигурант уголовного дела вывернул на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пассажир которой в результате ДТП погиб, а водителю потребовалась госпитализация.