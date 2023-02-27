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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:15

В одном из районов Башкирии из-за метели отменили занятия в нескольких школах

Учащихся второй смены на день перевели на дистанционное обучение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
27 февраля в Иглинском районе Башкирии из-за сильного снегопада, ветра и метели были отменены занятия у второй смены учащихся нескольких школ

27 февраля в Иглинском районе Башкирии из-за сильного снегопада, ветра и метели были отменены занятия у второй смены учащихся нескольких школ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии из-за сильного снегопада, ветра и метели были отменены занятия у второй смены учащихся нескольких школ. Учебный процесс для детей организовали в дистанционном формате. Об этом в своих соцсетях сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.

По словам чиновницы, мера коснулась школ в селах Иглино, Тавтиманово, Кудеевский, Урман, Улу-Теляк, Акбердино, Карамалы и Алаторка. Также были отменены занятия в кружках и секциях.

– Уважаемые родители, просим с пониманием отнестись к ситуации и обратите, пожалуйста, внимание на занятость детей дома, – обратилась к жильцам Насырова.

Напомним, метель накрыла всю Башкирию в самые последние дни зимы. О том, как республика ее переживает, читайте в нашем материале.