В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал»

Фото: Олег УКЛАДОВ

С вечера 26 февраля 2023 года из-за ухудшения погоды на участке федеральной трассы М-5 «Урал» временно ограничено движение.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, из-за низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости на дороге было принято временно ограничить движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на участке с 1194 по 1375 километры трассы М-5 «Урал». На территории Башкирии это участки в Туймазинском и Буздякском районах Ограничение вводится уже с 20:00 и продлится как минимум до 08:00 утра 27 февраля 2023 года.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале отметил, что время ограничения движения по трассе может быть изменено в зависимости от погодных условий. Ранее он призывал жителей республики по возможности не выезжать на дальние расстояния.