В Башкирии увековечили память «безбашенного» Фаниса Хусаинова, погибшего в СВО

Фото: Фанур Шайхисламов

В Башкирии увековечили память Фаниса Хусаинова, более известного по прозвищу «Безбашенный Фанис», который погиб в СВО на Украине. Об этом рассказал глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Так, в сельской школе Новокайпаново, где учился погибший герой, установили именную парту с портретом Фаниса Хусаинова – таким образом молодое поколение будет помнить о подвигах своего земляка и брать с него пример мужества. А на фасадах школы и колледжа в селе Буль-Кайпаново, где также учился Фанис, появились мемориальные доски.

- Он ушел от нас молодым, ушел в бою, как настоящий мужчина, защищая интересы своей Родины. Вместе с болью утраты мы чувствуем гордость за Фаниса! - поделился чиновник в соцсетях.

Фото: Фанур Шайхисламов

Напомним, что 25-летний доброволец Фанис Хусаинов прославился на всю Башкирию, когда в сентябре вышел на спецзадание, где столкнулся с бронетранспортером противника, где находились 7 человек. Тогда герой уничтожил двоих, одного противника взял в плен, остальные сбежали. После этого Фанис завел БТР и вывел в расположение союзных войск. Позже он вытащил своего раненого товарища из разрушенного здания, а потом спас раненого генерал-майора, которого доставил в госпиталь на угнанном БТР.