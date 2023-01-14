Погиб доброволец из Башкирии Фанис Хусаинов, известный по прозвищу Безбашенный Фанис

Фанис многим запомнился своей смелостью и яркими подвигами

В Башкирию пришла печальная новость о гибели 25-летнего добровольца из села Новокайпаново Фаниса Хусаинова, более известного как Безбашенный Фанис. Он погиб во время выполнения своего воинского долга на СВО. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

- Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Сражаясь за правое дело, он защищал не только братский народ от нацистов, но и свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма. Фанис навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России, - написал глава муниципалитета.

Отметим, что слухи о гибели героя ходили уже несколько дней, но официального подтверждения информации не поступало.

Церемония прощания с Фанисом Хусаиновым состоится 16 января в 11 часов в селе Верхние Татышлы на площади рядом с РДК.

Напомним, что 25-летний доброволец прославился на всю республику тем, что в сентябре вышел на спецзадание, где столкнулся с бронетранспортером противника, где находились 7 человек.

— Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, остальные сбежали. Завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск, — рассказывали тогда в администрации Татышлинского района.

А уже через 2 дня Фанис снова отличился, когда вытащил своего раненого товарища из разрушенного здания. А еще через сутки он спас раненого генерал-майора, которого на угнанном же БТРе отвез в госпиталь.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего героя.