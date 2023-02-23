В Башкирии появятся 3 новых филиала парка «Патриот»

Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии планируют построить 3 новых филиала парка «Патриот». Такими планами поделился 22 февраля глава республики Радий Хабиров во время своего выступления на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

Парк «Патриот» имени Максима Серафимова, расположен на территории бывшей военной части в Алкино-2 в Чишминском районе. Сейчас там регулярно проходят различные сборы и военно-патриотические смены старшеклассников.

- Совместно с Министерством обороны мы решили создать в республике еще три филиала парка. Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами, - отметил Хабиров.

В самом же «Патриоте» уже в следующем году появится конгресс-центр, часовня, мечеть, конные площадки, стрелковые тиры и стрельбища.