Хабиров анонсировал создание парка «Патриот» под Уфой

Под Уфой строят парк «Патриот» Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров объявил, что парк «Патриот» в Башкирии появится в 2024 году.

В Башкирии приступили к организации парка «Патриот», который планируют разместить на территории поселка Алкино. Стройку начнут на территории бывшей военной базы.

Хабиров рассказал, что на территории парка будет сразу несколько зон, в которых молодежь сможет обучаться основам военного дела. Так, из шатра, привезенного с российского финала «WorldSkills» сделают площадку для занятий спортом и крытый военный плац. Помимо этого, глава республики хочет проводить в парке модную «Гонку героев» - скоростные соревнования по преодолению пересеченной местности в сложных условиях.

Хабиров добавил, что у него есть идея о том, чтобы в парк приезжали семьи с детьми, чтобы «посмотреть технику, пострелять и поесть военной каши».

Окончательно парк планируют открыть к 2024 году.