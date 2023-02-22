В Башкирии попрощаются с погибшим в СВО Никитой Щербининым

Фото: Махсут Минигалин

Глава Белокатайского района Махсут Минигалин сообщил дату прощания с погибшим в ходе специальной военной операции командиром расчета гвардейской танковой дивизии Никитой Щербининым. По предоставленным данным, траурный митинг состоится завтра, 23 февраля, на площади Районного Дворца культуры, в 12:00.

О гибели Никиты Щербинина стало известно 16 февраля. Махсут Минигалин выразил соболезнования близким и родным погибшего, отметив, что он останется в памяти, как истинный патриот.

– От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, – написал он.