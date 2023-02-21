В незаконном отстреле лосей на границе Башкирии и Оренбуржья заподозрили чиновников

фото: Минэкологии Башкирии

В незаконном отстреле лосей на границе Башкирии и Оренбургской области могут быть причастны чиновники из второго региона. Об этом 20 февраля со ссылкой на жителей сообщила депутат Госдумы Нина Останина. С просьбой провести проверку по факту случившегося она обратилась к Генпрокурору Игорю Краснова и председателю Следственного комитета России Александру Быстрыкину. Последний уже дал поручение главе башкирского управления Игорю Пашнину выяснить обстоятельства инцидента.

– 18 февраля в Оренбургской области охотоведы задержали людей, которые перевозили двух убитых лосей. Со слов жителей региона, которые массово обратились ко мне с просьбой о помощи в пресечении незаконной деятельности, в данном эпизоде могут быть замешаны высокопоставленные государственные и муниципальные служащие Оренбуржья, – написала Останина.

Напомним, ранее Минэкологии Башкирии сообщило, что браконьеров в 5-6 километрах от оренбургской деревни Тугустимир задержали инспекторы республиканского охотнадзора. Подозреваемые перевозили двух мертвых лосей на снегоходах. Впоследствии на месте совершения предполагаемого преступления на территории Башкирии было обнаружено третье мертвое животное. У задержанных изъяли три охотничьих ружья, два снегохода, столько же саней и туши лосей.