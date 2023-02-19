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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 11:14

В Башкирии задержали браконьеров, застреливших троих лосей

Незаконной охотой они промышляли на границе с соседним регионом
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Минэкологии РБ

Фото: Минэкологии РБ

Накануне в Башкирии задержали группу браконьеров, подозреваемых в незаконном отстреле лосей.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минэкологии, 18 февраля во время рейда по охотничьим угодьям в Башкирии на границе с Оренбургской областью были обнаружены браконьеры. Неподалеку от охотбазы около деревни Бурангулово инспекторы задержали охотников на снегоходах с тушами двух убитых лосей.

Позднее сотрудники башкирского охотнадзора нашли тушу третьего убитого лося. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. У задержанных изъяли три единицы охотничьего оружия, два снегохода и сани с тушами лосей.

- В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в том числе планируется провести повторный осмотр места происшествия, - сообщает пресс-служба министерства экологии Башкирии.