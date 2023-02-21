В Уфе 22 февраля на 11 часов перекроют парковку рядом с конгресс-холлом

фото: maps.ufanet.ru

В Уфе завтра, в среду 22 февраля, на 11 часов перекроют парковку рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Доступ на стоянку будет запрещен с 7:00 до 18:00 из-за подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. Об этом сообщила мэрия. Там не уточнили, какого рода событие будет проводиться.

Напомним, на следующий день, 23 февраля, также будет закрыта парковка возле парка Победы в Уфе. Это связано с проведением церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам по случаю Дня защитника Отечества.