Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 4:53

В Уфе 22 февраля на 11 часов перекроют парковку рядом с конгресс-холлом

Это связано с подготовкой и проведением мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: maps.ufanet.ru

фото: maps.ufanet.ru

В Уфе завтра, в среду 22 февраля, на 11 часов перекроют парковку рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Доступ на стоянку будет запрещен с 7:00 до 18:00 из-за подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. Об этом сообщила мэрия. Там не уточнили, какого рода событие будет проводиться.

Напомним, на следующий день, 23 февраля, также будет закрыта парковка возле парка Победы в Уфе. Это связано с проведением церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам по случаю Дня защитника Отечества.