В Уфе 23 февраля на четыре часа закроют парковку перед входом в парке Победы

Парковка парка Победы будет закрыта из-за церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам

В Уфе, в День защитника Отечества, в четверг 23 февраля, на четыре часа закроют парковку перед входом в парке Победы. Стоянка будет недоступна с 7:00 до 11:00. Это связано с проведением церемонии возложения цветов к памятникам и обелискам. Соответствующее предупреждение появилось на сайте мэрии.

Городская администрация попросила жителей и гостей башкирской столицы с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее подобрать другое место для парковки в указанное время.

Напомним, сейчас в Уфе из-за форума садоводом закрыта стоянка рядом с конгресс-холлом «Торатау». Ее откроют завтра, 18 февраля, в 10:00.