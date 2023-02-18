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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:10

Уфимец решил устроить кровавую расправу прямо в кафе

Уфимец напала на знакомого с ножом в кафе на Бакалинской
Источник:kp.ru

Следственный комитет Башкирии сообщил о покушении на убийство, которое произошло в ночь с 12 на 13 февраля в кафе на Бакалинской улице. В настоящий момент 38-летнему фигуранту уголовного дела предъявили обвинение.

Следователи выдвинули версию, что конфликт между нападавшим и его 37-летним знакомым произошел на личной почве из-за общей приятельницы. В результате злоумышленник достал нож и ударил три раза им свою жертву по разным частям тела.

Пострадавшему удалось выжить благодаря знакомым, которые сразу же вызвали скорую. Обвиняемого задержали по месте жительства. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.