20 марта в Башопере покажут благотворительный спектакль «Удачная авантюра» с политиками, руководителями и предпринимателями Уфы в главных ролях

фото: Булат Гайнетдинов

20 марта в театре Оперы и балета будет представлен благотворительный спектакль «УДАЧНАЯ АВАНТЮРА» с политиками, руководителями и предпринимателями города Уфы в главных ролях.

Легкий и весёлый спектакль «Удачная авантюра» по мотивам произведения Кена Людвига "Примадонны". Это комедия положений о любви, человеческих пороках и мудрости, о любви к искусству, к людям, к жизни. О двух великолепных артистах, безмерно любящих искусство, но вынужденных перебиваться небольшими заработками и страдающих от такой несправедливости. Они готовы на всё, чтобы раскрыть свое предназначение, создать шедевр и прославиться.

фото: bashopera.ru

Два молодых безработных актёра случайно узнают о миллионерше преклонных лет, которая разыскивает своих потерявшихся в детстве племянниц, чтобы отдать им своё состояние. Те самые, совсем не лишние деньги, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями, полную веселых перипетий и сюрпризов! Переодевшись в двух девушек, незадачливые артисты должны будут показать весь свой шарм и профессионализм.Судьба даёт им шанс, но ставит перед выбором. Что выберут наши герои, какие ценности окажутся для них важнее?..

фото: bashopera.ru

На этот раз в уникальной постановке сыграют не только обычные люди, но и выступят профессиональные артисты – народные артисты Республики Башкортостан, солисты оперной труппы Башкирского театра оперы и балета ЭЛЬВИРА ФАТЫХОВА и ВЛАДИМИР КОПЫТОВ.

Режиссёр-постановщик: Шамиль Сиразетдинов

Роли исполняют:

Солисты оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета народные артисты Республики Башкортостан Эльвира Фатыхова, Владимир Копытов.

Ольга Вершинина, клиника МЕГИ, редактор журнала «Школа Здоровья»

Екатерина Еремеева, руководитель группы продаж облачных решений Дом.ру Бизнес

Александр Андреев, директор ООО «Башпроммет»

Николай Вовк, первый заместитель руководителя Уфимского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов

Анастасия Вершинина, программист, семейный портал Ufamama.ru

Рустем Мукаев, депутат Горсовета, заместитель генерального директора ООО СП «Инициатива»

Елена Васильева, генеральный директор сети салонов одежды «Ваше величие»

Аскар Рахматуллин, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов

Игорь Катеренчук, руководитель, коттеджный поселок «Аксаковский»

Олег Эсмонт, начальник управления логистики АО «РН-Транс»

Олег Гималетдинов, директор компании «Джимал Групп»

Алия Барановская, организатор фестиваля Bruderfest

Бакулина Валентина, юрист

Назмудинов Всеволод, программист, видеопродакшн

Дата премьеры: 20 марта, понедельник

Башкирский государственный театр оперы и балета, Большой зал, 19:00

Заказ билетов: www.bashopera.ru тел. 8(347)272-77-12