Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 февраля 2023 13:53

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздничные дни

Медучреждения будут работать по новому режиму из-за Дня защитника Отечества
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечестве

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечестве

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечестве. Ведомство разместило информацию на своем сайте 14 февраля.

Амбулаторные медучреждения будут работать в следующем режиме:

– 22 февраля – рабочий день сокращен на один час;

– 23-26 февраля поликлиники будут работать по графику праздничного дня: с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00.

Привиться от коронавируса пациенты смогут 22-26 февраля с 8:00 до 17:00.

Напомним, 23-26 февраля для жителей Башкирии, работающих при 5-дневной неделе, будут выходными.