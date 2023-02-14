Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздничные дни

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечестве
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник в праздничные дни с 22 по 26 февраля по случаю Дня защитника Отечестве. Ведомство разместило информацию на своем сайте 14 февраля.
Амбулаторные медучреждения будут работать в следующем режиме:
– 22 февраля – рабочий день сокращен на один час;
– 23-26 февраля поликлиники будут работать по графику праздничного дня: с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00.
Привиться от коронавируса пациенты смогут 22-26 февраля с 8:00 до 17:00.
Напомним, 23-26 февраля для жителей Башкирии, работающих при 5-дневной неделе, будут выходными.