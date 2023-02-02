Жители Башкирии в феврале будут отдыхать 4 дня подряд

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Жители Башкирии в феврале будут отдыхать четыре дня подряд. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Такие длинные выходные связаны с тем, что в этом году 23 ферваля, День защитника Отечества, выпало на четверг, а на пятницу, 24 февраля, был перенесен один выходной из новогодних каникул. Таким образом, жители Башкирии будут отдыхать 23, 24, 25 и 26 февраля.

Кроме того, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час.

– Трудовое законодательство гласит, что при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включаются, – отметила пресс-служба республиканского Минтруда.