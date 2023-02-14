В Уфе здание МВД Башкирии отремонтируют за 80 млн рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе здание МВД Башкирии отремонтируют почти за 80 миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных закупок.

Недавно завершился аукцион на проведение ремонта здания на улице Ленина, 7. Региональное МВД по его итогу заключило контракт с уфимской компанией «Альбит».

Подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы для, как утверждается в проектной документации, прекращения разрушающего воздействия окружающей среды на отдельные элементы строения и объект в целом. Также рабочим будет необходимо отремонтировать и очистить участки фасадов и восстановить архитектурно-художественных элементов согласно историческому облику здания.

Цена контракта с подрядчиком составляет 79 999 932 рублей. Средства будут выделены из федеральной казны. Работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года.