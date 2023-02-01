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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:44

В Уфе на ремонт здания МВД Башкирии потратят почти 80 млн рублей

Его должны завершить к 30 октября
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе на ремонт здания МВД Башкирии потратят почти 80 миллионов рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных закупок.

Речь идет о здании на улице Ленина, 7. Подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы для, как утверждается в проектной документации, прекращения разрушающего воздействия окружающей среды на отдельные элементы строения и объект в целом. Также рабочим будет необходимо отремонтировать и очистить участки фасадов и восстановить архитектурно-художественных элементов согласно историческому облику здания.

Начальная максимальная цена контракта с подрядчиком составляет 79 999 932 рублей. Средства будут выделены из федеральной казны. Работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года.